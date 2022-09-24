24 сентября 2022, 9:05

Обігрівач для ніг UFO ALF AI1EN

Універсальний пристрій, що здатний  дійсно подарувати комфорт.

Дуже цікаве і доступне за ціною рішення, що обігріє не тільки нижні кінцівки, але й все тіло, покращить  циркуляцію крові по організму і як наслідок - підвищить стійкість його до захворювань.

Обігрівач для ніг ALF дуже зручний у використанні та має захист від проникнення води.

Технічних перешкод для застосування  його у вертикальному положенні також немає, а тому прилад можна застосовувати не тільки для обігріву ніг, але й спини або сівши на нього зверху.

Ступінь захисту від проникнення води і твердих тіл - IP44
Габарити  - 7х59х41 см
Вага - 3,24 кг
Колір - світлий/черешня

Ви можете вигідно придбати цей прилад у нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua. Доставка безкоштовна по всій країні. До речі, при оплаті карткою надається додаткова знижка.

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