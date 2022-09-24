Обігрівач для ніг UFO ALF AI1EN

Універсальний пристрій, що здатний дійсно подарувати комфорт.
Дуже цікаве і доступне за ціною рішення, що обігріє не тільки нижні кінцівки, але й все тіло, покращить циркуляцію крові по організму і як наслідок - підвищить стійкість його до захворювань.
Обігрівач для ніг ALF дуже зручний у використанні та має захист від проникнення води.
Технічних перешкод для застосування його у вертикальному положенні також немає, а тому прилад можна застосовувати не тільки для обігріву ніг, але й спини або сівши на нього зверху.
Ступінь захисту від проникнення води і твердих тіл - IP44
Габарити - 7х59х41 см
Вага - 3,24 кг
Колір - світлий/черешня
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