Lifecell запускає RCS-розсилки для бізнеса

27 сентября 2022, 14:15

Мобільний оператор lifecell першим з українських мобільних операторів запускає RCS-розсилки для бізнесу через платформу Omnicell.



RCS (rich communication services) – це протокол обміну повідомленнями від Google, завдяки якому Android-пристрої можуть обмінюватися повідомленнями мультимедіа та іншим різноманітним наповненням, а саме картинками, відео, екшн-кнопками, через інтернет.

Ця технологія дає значно більше можливостей для бізнесу, ніж звичайна розсилка простих повідомлень. При цьому використовується додаток для повідомлень, встановлений за замовчуванням, тобто абонентам не потрібно нічого додатково встановлювати.



Відтепер завдяки новому каналу RCS в Omnicell компанії отримують такі можливості:



надсилати текстові повідомлення зі значно більшою кількістю символів, ніж у SMS;

надсилати повідомлення із зображеннями та відео;

додавати екшн-кнопки для миттєвого переходу на сайт або здійснення дзвінка;

створювати свої чат-боти та комунікувати з клієнтами;

отримувати деталізовані звіти про доставлені повідомлення;

використовувати всі функціональні можливості Omnicell для розсилок у канал RCS.

RCS уже підтримується на великій кількості Android-пристроїв, тож новий канал відкриває ще більше можливостей для бізнесу в Omnicell.