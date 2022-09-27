Lifecell відновлює зв'язок у харьківській області

27 сентября 2022, 15:45

Після деокупації Харківської області та розмінування ділянок lifecell відновлює пошкоджену внаслідок бойових дій та обстрілів інфраструктуру.

Наразі Балаклія, Шевченкове, Вовчанськ, Ізюм, Циркуни, Липці й навколишні села вже мають зв'язок оператора. Також активно ведуться роботи з відновлення мережі в інших населених пунктах області.



Після звільнення частини територій на Харківщині роботу обладнання lifecell відновлено в Балаклії, Шевченковому, Вовчанську, Ізюмі, Липцях і Циркунах. Завдяки цьому зв'язок з'явився не лише в цих населених пунктах, а й в навколишніх селах: Вербівка, Вовчанські Хутори, Гатище, Лиман, Огірцеве, Симинівка, Синельникове, Тихе й Цегельне. В інших населених пунктах області триває ремонт обладнання оператора. Загалом за час окупації області російськими військами знищено і пошкоджено понад 110 базових станцій оператора, які забезпечували зв'язок.



У Балаклії, Ізюмі й Шевченковому було значно пошкоджено мережу оператора, тому команда lifecell змогла відновити покриття завдяки супутниковим технологіям Starlink. Використання цієї системи дозволяє швидко відновити мережу в регіонах, де транспортна мережа фізично пошкоджена і її ремонт потребує часу. Дія Starlink не залежить від звичайної інтернет-інфраструктури, адже супутникова система стійка до пошкоджень і здатна забезпечити безперебійне з'єднання.



Через постійні ворожі обстріли телеком-інфраструктури lifecell змушений відновлювати цілі ділянки мережі знов і знов, аби абоненти могли залишатися на зв’язку. Від початку повномасштабного вторгнення lifecell здійснив понад 45 тис. виїздів бригад на ремонт обладнання. Загалом на територіях, де велися бойові дії, було знищено або пошкоджено сотні базових станцій.