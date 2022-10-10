Vodafone відновив зв’язок у Лимані

10 октября 2022, 12:15

Зв’язок повертається на звільнені території. Знову на зв’язку місто Лиман Донецької області. Також покриття є у смт Донецьке та у селі Щурове.

Команда Vodafone працює над збільшенням ємності мережі та запускає додаткові базові станції, щоб покращити якість покриття. Адже трафік у містах та селах з відновленою мережею зростає щодня.



Для оперативного відновлення інженери Vodafone активно використовують обладнання Starlink, яке виконує функцію транспортної мережі на час проведення аварійних робіт з відновлення звичайної транспортної мережі. В компанії організовані мобільні юніти, які можна швидко транспортувати й використовувати за потреби. Розроблене інженерами Vodafone рішення дозволяє дуже швидко забезпечити можливість працювати для рятувальників, а для мешканців – зв’язатись з близькими.

