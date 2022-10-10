Укрпошта відновлює роботу в звільненому Лимані Донецької області

10 октября 2022, 14:15

З 5 жовтня Укрпошта розпочала видачу пенсій на звільнених територіях Донецької області. Пересувні відділення Укрпошти вже працюють в Лимані, Святогірську та селищі Яровому.

На деокупованих територіях працюють чотири бригади пересувних відділень Укрпошти: вони видають пенсійні виплати за період, поки населені пункти були в окупації, а також видають всім місцевим мешканцям, які проживають у цих населених пунктах, разову фінансову допомогу від Товариства Червоного Хреста в Україні у розмірі 1200 грн на особу.



Також Укрпошта доставила мешканцям звільнених територій президентську допомогу.



«Доступ до нещодавно деокупованого Лиману ще обмежений – крім військових і Укрпошти тут поки нікого немає. Ми традиційно заходимо першими в населені пункти, бо знаємо, як люди, які місяцями жили в окупації, чекають на свої пенсії і продукти. Зараз Укрпошта – це більше, ніж поштовий оператор. Це знак, що починається відновлення. І хоча це потребує багато часу і зусиль, ми зі свого боку зробимо все, аби Донеччина і її мешканці могли повернутися до нормального життя якнайшвидше», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Також пересувні відділення Укрпошти будуть доставляти товари першої необхідності: продукти, миючі засоби, засоби гігієни – все те, що допоможе вирішити гуманітарну кризу в регіоні.



Також розпочалася підготовка до відновлення роботи стаціонарних відділень Укрпошти.

