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12 октября 2022, 10:45
США намекают на поставки ATACMS
США «ничего не исключают» в вопросе поставке тактических ракет Украине, — Белый Дом.
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