1,5 млн операцій через Pos-термінали за вересень - Укрпошта

17 октября 2022, 13:45

Укрпошта продовжує показувати стабільне зростання карткових операцій. У вересні компанія опрацювала 1,52 млн еквайрингових операцій.

Приріст аналогічного показника відносно серпня склав 6%. Збільшення кількості операцій пояснюється, в першу чергу, тим, що Укрпошта збільшує кількість відділень, обладнаних POS-терміналами. Зокрема, в третьому кварталі встановлено додатково 397 терміналів для оплати картками.



На 6,4% до 1,1 млн зросла кількість операцій з розрахунку картками за товари і послуги. Майже на суму в 656 млн грн українці у вересні розплатилися картками за послуги та товари у відділеннях Укрпошти. Приріст за сумою склав 6,6%.



Укрпошта входить до ТОП-7 компаній в Україні за кількістю власних POS-терміналів, маючи у своєму розпорядженні 8,7 тис терміналів. Нагадаємо, компанія продовжує встановлювати додаткові термінали. Найближчим часом будуть встановлені ще 766 електронних пристроїв. До кінця поточного року планується встановлення ще 934 POS-терміналів у всіх сільських та міських автоматизованих відділеннях.