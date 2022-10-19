Київстар продовжує дію Роумінгу як вдома до кінця 2022 року

19 октября 2022, 12:15

Більше 2 млн абонентів Київстар, хто вимушено виїхав із України, все ще перебувають за кордоном.

Понад 1 млн із них користується в іншій країні саме українськими тарифами оператора завдяки безоплатній послузі Роумінг як вдома. Щоб підтримувати своїх абонентів у роумінгу й надалі Київстар продовжує дію цього сервісу до кінця 2022 року.

«За короткий час команді Київстар разом з партнерами вдалося запустити сервіс, який пропонує в Європі навіть кращі умови, ніж єдина роумінгова зона ЄС. Адже більше 2 млн наших абонентів були вимушені покинути Україну, і ми мали подбати про те, щоб вони були на зв’язку з рідними тривалий час. Роумінг як вдома – виняткове рішення для підтримки українців, і хоч воно тимчасове, але нам з колегами по ринку, Європейськими партнерами, регулятором вдалося продовжити його до кінця цього року. А в майбутньому ми будемо працювати над довготривалим рішенням на ринкових засадах», – коментує Олександр Галушко, керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин Київстар.

Крім цього, Київстар продовжує розвивати послугу Роумінг як вдома. Наприклад, раніше у всіх абонентів постоплати в роумінгу замість умов їх тарифу діяв окремий пакет послуг, який був універсальним. Від початку жовтня у багатьох тарифах постоплати клієнти можуть використовувати послуги саме свого основного пакета. Наприклад, абоненти із тарифом ВАШ Оптимум отримують не 15 Гб трафіку, а безлімітний мобільний інтернет.

Також Київстар запустив нову Суперсилу Роумінг – додаткову послугу, яку можна підключити без доплат. Абоненти з цією Суперсилою отримуватимуть 50 бонусів (1 бонус відповідає 1 грн), які зможуть використати на свій розсуд на інтернет, розмови або SMS. Наприклад, у Польщі на ці бонуси можна отримати 500 Мб інтернету або 50 хвилин дзвінків, а в ОАЕ 250 Мб або 25 хвилин.

Підтримка клієнтів у роумінгу є вагомою частиною цілого комплексу заходів, які Київстар реалізує завдяки безоплатним послугам або бонусам. Із початку повномасштабного вторгнення росії Київстар вже надав клієнтам таких послуг або бонусів на суму, яка перевищує 560 млн грн. І продовжує надавати їх надалі клієнтам на звільнених територіях або там, де ведуться активні бойові дії.