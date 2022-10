21 октября 2022, 12:45

Отримайте більше контролю над тим, яку рекламу ви бачите - My Ad Center

Онлайн-реклама не обов’язково повинна заплутувати чи бути поза вашим контролем. Незалежно від того, чи дивитеся ви навчальні посібники на YouTube чи шукаєте рецепти в Пошуку, ви повинні мати право вибору щодо реклами, яку бачите в Інтернеті.



Ось чому відсьогодні My Ad Center (“Мій центр оголошень”) стає поступово доступним для користувачів у всьому світі, щоб допомогти контролювати типи оголошень, які ви бачите в Google – на YouTube, у Пошуку та Рекомендаціях. Ви також зможете блокувати рекламні оголошення на чутливі теми та дізнаватися більше про інформацію, яка використовується для персоналізації вашої реклами.



My Ad Center розроблено, щоб надати вам більше контролю над тим, які рекламні оголошення ви бачите на сайтах і в додатках Google. Увійшовши в обліковий запис Google, ви можете отримати доступ до My Ad Center безпосередньо з рекламних оголошень у Пошуку, YouTube і Рекомендаціях, а також вибрати більше брендів і тем, які вам подобаються, і менше тих – які вам не подобаються. Вам ніколи не доведеться витрачати час на пошук потрібного елемента керування чи розшифровку того, як використовується ваша інформація. Натомість ви зможете керувати налаштуваннями реклами, не відволікаючись від того, що ви робите в Інтернеті.



Уявіть, що ви витратили місяці на дослідження інформації для своєї останньої подорожі, а тепер, повернувшись, не хочете бачити рекламу про це. За допомогою My Ad Center ви можете просто торкнутися меню з трьома крапками поруч із оголошенням про подорожі та вибрати, щоб менше показувати такі типи оголошень. Ви також можете вибрати опцію, щоб бачити рекламу про речі, які вас цікавлять, як-от пропозиції кросівок або святкові подарунки для ваших близьких.



Ви також можете повністю вимкнути персоналізацію реклами. Завдяки My Ad Center можна легко знайти цей елемент керування, тому що його розміщено на видному місці. Якщо ви вирішите не бачити персоналізовану рекламу, ви все одно бачитимете рекламні оголошення, але вони можуть виявитись менш доречними чи корисними саме для вас. Це застосовуватиметься скрізь, якщо ви увійшли до свого облікового запису Google.



Також можуть бути певні теми оголошень, які ви взагалі не хочете бачити. За допомогою My Ad Center ви можете обмежити рекламу, пов’язану з такими темами, як алкоголь, побачення, втрата ваги, азартні ігри, вагітність, виховання дітей тощо.



Ми дотримуємося ряду основних принципів конфіденційності, які визначають, яку інформацію ми збираємо, а яку – ні. Ми ніколи нікому не продаємо вашу особисту інформацію та ніколи не використовуємо для рекламних цілей вміст, який ви зберігаєте в таких програмах, як Gmail, Photos і Drive. І ми ніколи не використовуємо конфіденційну інформацію для персоналізації реклами, як-от стан здоров’я, раса, релігія чи сексуальна орієнтація. Це просто заборонено.



My Ad Center побудовано на цих зобов’язаннях, надаючи вам можливість контролювати, яка інформація використовується для персоналізації реклами, яку ви бачите. І якщо ви не впевнені, чим ділитеся, ви можете швидко побачити, яку інформацію ми використовуємо, і контролювати її на основі ваших уподобань.



Ви можете вирішити, які типи вашої активності в Google використовуватимуться для показу вам реклами, не впливаючи на ваш досвід роботи з продуктами Google. Раніше, якщо ваша історія YouTube була ввімкнена, ви автоматично отримували інформацію, яким чином були персоналізовані ваші рекламні оголошення. Тепер, якщо ви не хочете, щоб ваша історія YouTube використовувалася для персоналізації реклами, ви можете вимкнути це в My Ad Center, не впливаючи на релевантні рекомендації у вашій стрічці.



Ви також можете бачити рекламу, призначену для певної аудиторії на основі вашої активності в Google – таких категорій, як освіта, стосунки чи галузь, у якій ви працюєте. Тепер ви зможете вибрати і налаштувати, як категорії надають інформацію для вашої реклами, або повністю вимкнути цю опцію. Таким чином ви зможете легше вибрати рекламу, яка вам підходить.



Нарешті, іноді ви можете бачити рекламу від компаній, які використовують інструменти Google для розміщення рекламних оголошень на інших сайтах і в додатках. Опція вимкнення персоналізованої реклами в My Ad Center застосовується до реклами, яку ви бачите в Google і поза ним, і автоматично застосовуватиметься на будь-якому пристрої, на якому ви ввійшли у свій обліковий запис Google. Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Google, ви все одно можете керувати параметрами в налаштуваннях реклами.



Ми несемо відповідальність за покращення способів, за допомогою яких ви можете контролювати те, які рекламні оголошення ви бачите, водночас гарантуючи, що люди знаходяться у безпеці з Google кожен день. Щоб дізнатися більше про те, як ми дбаємо про конфіденційність і безпеку вашої особистої інформації, відвідайте наш Центр безпеки.