ЗСУ не виключають нової спроби армії РФ атакувати Київ

У Генштабі повідомляють, що російська армія знову може розпочати наступ на Київ з території Білорусі через Чорнобильську зону або Чернігівську область.
"Вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Тому одним із варіантів є захоплення Києва та ліквідація військово -політичного керівництва. Ми готові до цього", – заявив Громов.
Також він додав, що російських мобіків залучать до бойових дій в Україні вже в найближчі 1,5-2 тижні, щоб спробувати стримати контрнаступ ЗСУ.
❕Проте не треба завчасно хвилюватися – Чорнобильська зона зараз надійно закрита, кордон Чернігівщни також, як і Заходу та Півночі в цілому.
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