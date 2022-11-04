4 ноября 2022, 9:45

Ajax Systems виходить на ринок Уругваю — Microfal стає офіційним дистриб’ютором

Ajax Systems, найбільший виробник професійних систем безпеки в Європі, виходить на ринок Уругваю. Компанія планує посилити свій вплив у регіоні і привнести інновації від Ajax у місцеву індустрію безпеки.



Вже у листопаді 2022 року всесвітньо відома лінійка бездротових продуктів Ajax Jeweller буде доступна для продажу в офіційного партнера та дистриб’ютора компанії в регіоні — MICROFAL S.A..



Ajax відповідає найсуворішим стандартам індустрії та пропонує найкращий досвід користування і професіоналам, і власникам систем. Глобальний успіх компанії був зумовлений її інноваціями, а саме пропрієтарними технологіями Jeweller, Wings та OS Malevich. Система гнучка і гарантує комплексну безпеку незалежно від розміру й розташування об’єкта. Завдяки цьому системи Ajax широко впроваджуються для захисту не лише приватної та комерційної власності, а й державних і громадських об’єктів.



У продуктовій лінійці — понад 70 пристроїв для охорони приміщень та вулиці. Серед них датчики руху, пожежі та затоплення, централі (хаби), сирени, ретранслятори, клавіатури, тривожні кнопки, а також пристрої для домашнього комфорту та продуктивності.



Нещодавно Ajax Systems отримала сертифікати FCC та IC. Це дало змогу вийти на нові ринки, де використовується діапазон частот 915 МГц. Завдяки цьому у 2022 році компанія змогла розширити географію присутності — на ринках Латинської Америки, США, Канади, Австралії та Південно-Східної Азії.

