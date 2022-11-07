7 ноября 2022, 15:15

У додатку Bolt з’явилася нова категорія "На перемогу"

Bolt запустив окрему категорію «На перемогу» у застосунку, щоб до збору коштів для постраждалих від війни українців змогли долучитися всі охочі. Також компанія зробила внесок розміром 1 млн грн до Фонду Сергія Притули та 500 тис. грн – до фандрейзингової платформи United24.



Сервіс запустив окрему категорію для замовлення авто – «На перемогу» у застосунку Bolt, де продовжує збирати кошти, щоб перерахувати їх на допомогу постраждалим від війни українцям. 10 гривень з кожної поїздки, замовленої в цій категорії, будуть перераховані до фондів підтримки людей, які постраждали від російської агресії.



Крім того, у жовтні 2022 року компанія Bolt перерахувала до Фонду Сергія Притули 1 млн грн та 500 тис. грн – до фандрейзингової платформи United24.



«Війна стала справжнім випробуванням для українців. Але те, з якою гідністю та рішучістю наш народ долає всі труднощі, надихає. Ми будемо допомагати Україні й надалі і хочемо подякувати кожному нашому користувачеві, адже без вас ця допомога була б неможлива!» – підкреслив Сергій Костя, директор з маркетингу компанії Bolt в країнах Східної Європи.

