Охматдит & Bolt: безкоштовні поїздки заради здоров’я маленьких пацієнтів

18 ноября 2022, 9:15

З початку війни компанія Bolt надає допомогу медичним працівникам Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» – водії Bolt безкоштовно доставляють лікарів на роботу.

На сьогодні вони здійснили вже понад 19 тисяч перевезень на суму більш ніж 3,6 млн грн. Компанія Bolt не планує припиняти надання допомоги та продовжує програму безкоштовних поїздок для лікарів дитячої лікарні "Охматдит".



«Можливість вчасно дістатися до лікарні вкрай важлива для забезпечення лікування маленьких пацієнтів. Діти – це наше майбутнє, ми робимо все для того, щоб допомогти їм побачити щасливе та світле завтра. Для нас вкрай важливо щодня мати змогу лікувати та рятувати, кожен лікар і медичний працівник за будь-яких обставин повинен вчасно дістатися на робоче місце заради здоров’я маленьких пацієнтів. Ми дуже вдячні всім, хто підтримує нашу лікарню, та водіям Bolt, які завжди вчасно допомагають медичним працівникам Охматдиту дістатися до робочого місця», – зазначив Олег Полозенко, заступник директора з розвитку лікарні НДСЛ «Охматдит»



«У цей складний період компанія Bolt уважно слідкує за потребами та запитами українців. З початку війни ми активно допомагаємо: перераховуємо гроші на гуманітарні потреби співвітчизників, надаємо безкоштовні поїздки для волонтерів та підтримуємо лікарів. Діти – одна з найбільш вразливих груп населення, що страждає під час війни. І якщо дитина потребує медичної допомоги, вона повинна отримати її. Тому ми вирішили підтримати медиків, які лікують саме дітей. Ми надаємо безкоштовні поїздки медичним фахівцям дитячої лікарні «Охматдит», – коментує Сергій Костя, директор з маркетингу компанії Bolt в країнах Східної Європи.