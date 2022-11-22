Укрпошта випустила художні марки за програмою EUROPA на тему "Історії та міфи"

22 ноября 2022, 14:15

Щорічно Укрпошта разом із європейськими поштовими адміністраціями бере участь у випуску поштових марок за програмою «Європа», темою якої на 2022 рік було обрано «Історії та міфи».

Цього року поштові марки EUROPA побачать світ трохи із запізненням – 22 листопада, адже попри повномасштабну війну для України важливо продовжити участь у програмі EUROPA, популяризуючи на увесь світ культуру, мистецтво і митців щедрої на таланти України.

Цьогорічний український випуск присвячений образам давньослов’янських богів Сварогу та Ладі і представлений двома поштовими марками. Також до випуску входить конверт «Перший день». Номінальна вартість кожної поштової марки – А (еквівалент 1$), вартість маркового аркушу еквівалента 6$. Тираж поштових марок – по 180 тис. примірників кожна.

Придбати нові поштові марки можна у відділеннях Укрпошти та у поштовому маркеті. Також усі власники філателістичних абонементів, які здійснили своєчасну оплату продукції, гарантовано матимуть дані випуски у своїй колекції.

Автором поштових марок та конверту «Перший день» став заслужений художник України, автор багатьох українських поштових випусків – Миколай Кочубей. Митець використав на ескізах знаки, які сплітаючись у сюжет, перетворюють символи на образи. Так, у святковому жіночому хороводі та у стрімкому бігу коней зашифровано знак Сварґу, а у подвійній спіралі ДНК – безкінечний рух та процес еволюції.

Вірування древніх слов’ян були напряму пов’язані з силами природи, змінами року, аграрними циклами, тваринами, сільськогосподарським побутом та різноманітними ремеслами. У своїх релігійних уявленнях слов’яни мали чітко закріплений пантеон богів.

Сварог – бог вогню та ковальства. Вважається, що саме він є творцем Всесвіту, Землі, всіх тварин на ній та людей. Він прабатько інших богів, чоловіче втілення роду, встановлює шлюбні закони. Уперше Сварог згадується в «Повісті минулих літ» – найдавнішому літописі, датованому ХІІ століттям. Зі Сварогом також пов’язують знак у вигляді хреста – Сварґу, що є символом святості та духовної сили.

Лада – богиня материнства, світового порядку і гармонії, кохання, шлюбу та весни. За переказами вона була дружиною бога Сварога і матір’ю Лелі та Полеля (богів юності, любові). У слов’янській міфології Лада – центральний персонаж, представлена в образі вродливої жінки, уквітчаної трояндами і колосками. Її ім’я згадується у давньоукраїнських веснянках.

Нагадаємо, українські поштові марки неодноразово були відзначені нагородами конкурсу PostEurop. Так, у 2019 році поштові марки на тему «Птахи»: «Лелека білий» та «Соловейко східний» авторства Наталії Кохаль здобули золото у конкурсі «Краща поштова марка Європи 2019 – вибір колекціонера». У 2020 році українська поштова марка на тему «Давні поштові маршрути» «Листоноша Федір Фекета» авторства Ірини Медведовської виборола срібло у конкурсі «Краща поштова марка Європи 2020 – вибір журі», а у 2021 році поштова марка «Крик Карпат» здобула у цьому конкурсі бронзову нагороду. Також зазначимо, що на самому початку повномасштабного вторгнення за ініціативи Укрпошти тему щорічного конкурсу «Європа-2023» було змінено на «Мир – найвища цінність людства!».