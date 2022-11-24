24 ноября 2022, 16:45

lifecell відновлює покриття у Харківській, Херсонській і Миколаївській областях

Після звільнення ЗСУ населених пунктів в Харківській, Херсонській і Миколаївській областях lifecell продовжує відновлювати зруйновану та розкрадену окупантами інфраструктуру.



Наразі в Харківській області працюють та забезпечують мешканців звільнених населених пунктів зв’язком 87,3% базових станцій lifecell. Після звільнення ЗСУ територій на Харківщині протягом жовтня оператор відновив зв'язок в 21 населеному пункті області: Металівка, Боголюбівка, Борщова, Бугаївка (Вовчанська ТГ), Великі Хутори, Вишнівка, Ганнівка, Гарашківка, Гуслівка, Дідівка, Журавка, Іванівка, Іванівка, Лелюківка, Микільське, Москалівка, Паськівка, Рідний Край, Роздольне, Розсохувате, Томахівка.



Протягом листопада команді lifecell вдалося відновити зв’язок у 27 населених пунктах Харківської області: Савинці, Чкаловське, Базаліївка, Борівське, Бугаївка, Верхня Писарівка, Волоська Балаклія, Графське, Дмитрівка, Довгалівка, Лосівка, Мар'ївка, Мартове, Мечебилове, Нова Миколаївка, Оскіл, Первомайське, Сосновий Бір, Станіславка, Стара Семенівка, Степок (Барвінківська ТГ), Степок (Балаклійська ТГ), Троїцьке, Українка, Хотімля, Червоний Лиман, Шестерівка.

