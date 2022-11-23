23 ноября 2022, 18:15

Нова пошта не припиняє роботу в Херсоні

Компанія зачинила 4 відділення в Херсоні раніше робочого графіку, через артилерійський обстріл, але не припинила свою роботу в місті, тож вже завтра відділення знову прийматимуть відправлення та видаватимуть доставки.



Це вже відпрацьована практика, яку Нова пошта запровадила у своїх відділеннях у всіх містах, що знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій, як-от в Харкові та Херсоні.



Відділення не працюють під час повітряної тривоги та загрозі артилерійського обстрілу. Персонал та відвідувачі мають пройти до найближчого укриття. Це вимушена дія для безпеки життя співробітників та клієнтів.



Наразі в Херсоні працюють вже чотири відділення:



• Вантажне відділення №4 приймає посилки до 1000 кг та працює щодня з 9:00 до 15:00 за адресою вул. Патона.



• Стаціонарне відділення №9 (до 30 кг) працює за адресою просп. Святих Кирила та Мефодія, щодня з 9:00 до 15:00



• Стаціонарне відділення №12 (до 30 кг) відкрилось за адресою вул. Чорноморська та працює щодня з 9:00 до 15:00.



• Стаціонарне відділення №26 (до 30 кг) відкрилось за адресою вул. Димитрова та працює щодня з 9:00 до 15:00.



Звертаємо вашу увагу на те, що через складні умови можливі затримки в доставці

