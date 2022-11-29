Камерун – Бразилия: расклады и обзор ставок на матч ЧМ-2022

29 ноября 2022, 13:45

В Лузаиле состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между Камеруном и Бразилией. Сборные выступают в группе G вместе со Швейцарией и Сербией.

Матч вполне можно описать как противостояние Давида и Голиафа, учитывая разрыв в классе между сборными. Так Бразилия считается основным претендентом на победу на ЧМ в Катаре. Париматч предлагает поставить на их чемпионство за коэффициент 4.50. Для сравнения за Камерун букмекер предлагает 201. Но мяч круглый, а поле прямоугольное. В любом случае на матч Бразилия – Камерун ставки будут делать многие. И мы готовы вам помочь в выборе оптимального прогноза.

Для начала предлагаем кратко ознакомиться со сборными и их перспективами.

Камерун в восьмой раз отобрался в финальную часть ЧМ – рекорд среди африканских команд. Другое дело, что только раз, в 1990-м, камерунцам удалось попасть в плей-офф. Последний ЧМ в РФ сборная пропускала, а вот до этого дважды завершала мундиаль с баранкой в графе заработанных очков. Камерун надеется навязать борьбу Сербии и Швейцарии за плей-офф. Париматч предлагает коэффициент 4.0 за выход камерунцев в 1/8 финала.

Пятикратные чемпионы мира бразильцы не знают вкус побед/финального матча 20 лет. Последний свой титул команда взяла в 2002-м, когда ЧМ тоже проходил в Азии. У Бразилии сильная, прагматичная и сыгранная команда во главе с Неймаром. Кстати, Ней считается одним из основных претендентов на звание лучшего бомбардира турнира. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 13.0 в БК Parimatch.

Выставленные букмекерской конторой Париматч коэффициенту на матч между Камеруном и Бразилией наглядно демонстрирует разрыв в классе между сборными:

Победа камерунцев – 13.5

Ничья – 6.30

Победа бразильцев – 1.25

Если вы считаете, что бразильцы уверенно победят, то есть смысл взять фору (-1.5) на них за 1.74. За забитый гол Камеруна Париматч предлагает коэффициент 2.12.

Обратите внимание, что указанные в материале котировки взяты до начала турнира. Уже по ходу соревнования все коэффициенты неоднократно изменятся. Текущая форма сборных и турнирное положение серьезно повлияют на расклады. И это будет отображено в линии Parimatch.