ЕС разрабатывает механизм взаимной обороны

24 апреля 2026, 13:15

Лидеры стран ЕС приняли решение разработать план применения ст. 42.7 Договора о Европейском союзе — положения о взаимной помощи в случае нападения, пишет Reuters.

Опасения, вызванные критикой НАТО со стороны президента США Дональда Трампа из-за отказа Альянса поддержать войну с Ираном, а также его угрозами в начале года захватить Гренландию у союзной Дании, придали вопросу определения положения ЕС о взаимной помощи особую остроту.



Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг вечером согласились с тем, что пришло время конкретизировать пакт, изложенный в ст. 42.7.



В отличие от договора НАТО о коллективной обороне (ст. 5), статья ЕС о взаимной помощи не подкреплена детальными оперативными планами или военными структурами. Она активировалась лишь однажды — Францией после терактов в Париже в 2015 году, когда погибли 130 человек. Тогда государства-члены внесли свой вклад в миссии ЕС и международные военные операции, что позволило Франции высвободить свои войска для передислокации.



Ст. 42.7 Договора о Европейском союзе гласит: "Если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказать ему помощь и содействие всеми доступными им средствами".

