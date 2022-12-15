Понад 150 тонн посилок з Польщі до України за два місяці - Укрпошта

15 декабря 2022, 14:45

За два місяці з моменту, коли Poczta Polska, національний поштовий оператор в Польщі, та Укрпошта розпочали доставляти EMS-відправлення зі знижкою -75%, Укрпошта доставила в Україну вагою понад 150 тонн.

Середній строк доставки складав близько 10 днів. Вартість доставки експрес-відправлення EMS вагою до 20 кг з Польщі до України варіюється від 42,00 до 82,00 польських злотих за посилку



Надіслати відправлення можна з будь-якого польського міста чи селища , а це більше 6 тис відділень пошти Польщі.



В областних центрах доставку посилок здійснюють на адреси відправників додому, в інших населених пунктах до найближчого відділення Укрпошти. розташованих по всій території країни.



Найпопулярніша вага відправлень коштує 52 злотих за 5 кг посилку ( приблизно 11,5 дол за посилку) .



Всі посилки проходять спрощене митне оформлення згідно поштового законодавства.



Нагадаємо, на початку жовтня Польська Пошта та Укрпошта знизили тарифи на EMS-відправлення до України, знижка склала -75%. Перегляд тарифів відбувся в рамках поглиблення співпраці, закріплене в меморандумі про партнерство між Поштою Польщі та Укрпоштою. Наступним кроком стане зниження тарифів на відправлення з України до Польщі. Оновлені тарифи на експорт запрацюють з січня 2023 року.





