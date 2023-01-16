16 января 2023, 15:15

На Київщині відкрився перший в Україні "Інформаційний простір з правил безпеки"

Багато служб та організацій об’єдналися заради єдиної мети – безпеки майбутніх поколінь. Безпековий простір запрацював у Немішаївському НВК.



ДСНС, Нацполіція, ОВА, представники місцевої влади, Дитячий фонд ООН UNICEF Ukraine та митці привітали дітлахів з радісною подією.

