OPPO оголосила старт продажів нового Reno8 T з 100 Мп портретною камерою

20 февраля 2023, 14:15

OPPO AED Україна презентувала новий OPPO Reno8 T, оснащений безпрецедентною 100 Мп портретною камерою, передовим дизайном, корпусом зі скловолокна та шкіри та 48 місяцями захисту продуктивності.

ОРРО Reno8 T -це перший смартфон Reno серії, що працює на надпотужному 6-нанометровом процесорі Mediatek Helio G99 та який може похизуватись 100 Мп портретною камерою у парі з 32 Мп селфі-камерою та 2 Мп мікролінзою з 20- або 40-кратним збільшенням. Завдяки 100 Мп портретній камері користувачі можуть робити високоякісні портрети з безпрецедентною чіткістю та деталізацією, переосмислюючи свої зображення. Мікроскоп ОРРО Reno8 T дозволяє користувачам знімати дивовижні світлини завдяки 40-кратному збільшенню, пропонуючи доступ до можливостей макрозйомки.

Ряд топових функцій обробки зображень, таких як АІ портрет із супер роздільною здатністю (AI Portrait Super Resolution), Боке-портрет із відблисками (Bokeh Flare Portrait), Селфі HDR (Selfie HDR), АІ ретуш портретів (AI Portrait Retooching) і Флеш-знімок (Flash Snapshot), також присутні, щоб дати користувачам можливість зробити ідеальні світлини світу.

Пило- та водонепроникна конструкція OPPO Reno8 T має клас захисту IP54, що означає, що ваш смартфон захищений від попадання пилу та інших частинок всередину. Крім того, OPPO Reno8 T був протестований на вплив струменів води та крапель, щоб переконатися, що він може витримати використання у вологому середовищі.



Продовжуючи класичні елементи дизайну Reno серії, ОРРО Reno8 T представляє два нові кольори: Помаранчевий (Sunset Orange) і Чорний (Midnight Black). Sunset Orange — це яскравий помаранчевий дизайн, де задня кришка смартфона виготовлена зі скловолокна та шкіри з використанням нової техніки, що виключає використання пластикової рамки, в результаті чого смартфон став легшим та тоншим, ніж смартфони у традиційному дизайні.

Версія Midnight Black становить собою оновлену версію OPPO Glow дизайну, що надає телефону шовковисто-гладкого відчуття на дотик. До модуля камери також додано декоративне світловідбивальне кільце. Це додає блискучості та нагадує зірки, що мерехтять у глибинах Всесвіту.

Крім того, оновлений OPPO Orbit Light забезпечує п’ять різних налаштувань сповіщень, які можна персоналізувати різними кольорами навколо об’єктиву камери. Що стосується розміру та ваги, Reno 8T може похвалитися надтонким дизайном корпусу: Midnight Black має товщину лише 7,80 мм і важить близько 180 г, а Sunset Orange важить близько 183 г і має товщину 7,85 мм.



OPPO повністю переглянула продуктивність ОРРО Reno8 T та впровадила безліч функцій, щоб гарантувати користувачам більш плавну роботу протягом тривалого часу. Серед них - розроблений OPPO механізм динамічних обчислень, який забезпечує більш плавну і стабільну роботу операційної системи для кардинального поліпшення користувацького досвіду. Лабораторії OPPO спеціально протестували ОРРО Reno8 T на 48 місяців захисту продуктивності, щоб забезпечити безперебійну роботу навіть після чотирьох років використання.

При цьому при покупці Reno8 T з 17 лютого 2023 року до 31 березня 2023 року ви отримуєте один рік гарантійного сервісу та два роки безкоштовного обслуговування негарантійних випадків (діє з моменту покупки пристрою). Особливі умови розповсюджуються лише на смартфони бренду, що були придбані в авторизованих точках продажу ОРРО. При зверненні за послугою безкоштовного сервісу ОРРО AED Україна покриває наступні витрати:

Завдяки акумулятору високої місткості на 5000 мАг та 33Вт SUPERVOOCTM технології заряджання, ОРРО Reno8 T може зарядитись до 100% за 67 хвилин або забезпечити 2 години розмови за 5 хвилин зарядки. Що стосується зберігання даних, смартфон поставляється з 8 ГБ RAM та 128 ГБ ROM, з можливістю розширення RAM до 16 ГБ (8+8) ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

Виняткову якість візуальних розваг на ОРРО Reno8 T забезпечує 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, а аудіосистема з двома стереодинаміками гарантує об'ємне звучання для більш захопливих ігор і перегляду фільмів. На додачу, вбудований Режим надзвичайної гучності збільшує максимальну гучність ще на 40%.



Новітній ОРРО Reno8 T оснащений останньою версією ColorOS 13, яка надає користувачам ще більше інтелектуальних функцій у лаконічному, зручному та безпечному інтерфейсі Android. Тепер користувачі можуть керувати Spotify з Always-On Display, вибирати відтворення або зупинку музики, а також обирати плейлисти з розділу рекомендацій, не розблокувавши смартфон. Щобільше, функція Screen Translate, створена на основі Google Lens, допоможе перекладати вміст тексту на всьому екрані одним натисканням кнопки бокового меню замість того, щоб перемикатися між різними програмами вручну.

Додатково, в останній версії ColorOS 13 було реалізовано ряд покращень у сфері безпеки та конфіденційності. Функція Auto Pixelate дозволяє автоматично розпізнавати та приховувати конфіденційну інформацію на скриншотах повідомлень чату одним натисканням, а функція Приватне Сховище (Private Safe) була вдосконалена для зниження ризику втрати або розкриття даних, захищених паролем.



В Україні з 17 лютого 2023 року інноваційний ОРРО Reno8 T доступний у двох кольорах: Помаранчевий (Sunset Orange) і Чорний (Midnight Black).

З 17 лютого по 8 березня 2023 року на період старту продажу OPPO Reno8 T з 8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM можна придбати за 14 999 грн замість 16 999 грн на сайтах і в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Алло», «Фокстрот», Eldoradо, Rozetka та інших.