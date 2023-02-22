Українці обрали найкращу воєнну поштову марку України 2022 року

22 февраля 2023, 12:15

Укрпошта оголошує результати народного голосування за «Найкращу воєнну поштову марку України 2022 року».

Протягом тижня українці віддавали свої голоси за улюблену марку в соціальних мережах Укрпошти Facebook та Instagram та застосунку Дія та. Загалом до визначення кращої поштової марки долучилося близько 650 тисяч громадян.



За підсумками конкурсу найбільшу кількість голосів і, відповідно, звання «Найкращої воєнної поштової марки України 2022 року» отримала марка «Русскій воєнний корабль, іді … !». За неї проголосували майже 198 тисяч українців. Нагадаємо, поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді … !», яку сміливо можемо називати легендарною, - перша марка Укрпошти, введена в обіг 12 квітня 2022 року в умовах військового стану. Фраза українського прикордонника з острова Зміїний російському військовому на пропозицію здатися стала символічною відповіддю всієї України окупантам, які пішли війною проти нашої держави.



Друге місце посів поштовий блок – «Вільні. Незламні. Непереможні», набравши понад 123 тисячі голосів. Поштовий блок було презентовано до 31 річниці Незалежності України. До нього ввійшла марка з українським воїном та 6 ілюстрацій, що демонстрували перші 6 місяців великої 8-річної війни українського народу з окупантами.



Третє місце – поштова марка «Доброго вечора, ми з України», приурочена до Дня Української Державності. Зауважимо, що тематику та ескіз до цієї марки також було обрано шляхом народного голосування. Марка «Доброго вечора, ми з України!» відтворює реальні події, які мали місце на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу.



Нагадаємо, на голосуванні було представлено 10 поштових марок, блоків, маркових аркушів, випущених Укрпоштою минулого року, що присвячені воєнній тематиці.