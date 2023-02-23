23 февраля 2023, 15:15

BlaBlaCar та Superhumans Center оголосили про збір коштів на протезування

Після року повномасштабної війни Україна потребує допомоги більше ніж раніше. BlaBlaCar та Superhumans оголошують про партнерство та міжнародний збір коштів на протезування для українців, які постраждали від війни.

Мета – зібрати 250 000€ на протезування, реабілітацію та психологічну допомогу для українців, які втратили кінцівки.

Повномасштабна війна створила  безпрецедентну гуманітарну кризу в Україні. Щодня сотні українців отримують травми, у тому числі травматичні ампутації. За даними Superhumans Center, приблизно 10 тисяч українців потребуватимуть протезування, реабілітації та психологічної підтримки.

Збір коштів у 16-ти країнах Європи

BlaBlaCar долучає до фандрейзингової кампанії європейську багатомільйонну спільноту з 16-ти країн Європи, серед яких:

Україна,
Польща,
Франція,
Іспанія,
Німеччина,
Італія,
Чехія,
Румунія,
Словаччина,
Угорщина,
Хорватія,
Великобританія,
Португалія,
Бельгія,
Нідерланди,
Сербія.

Сервіс розповість про збір своїй спільноті на сайті та в мобільному застосунку, а також в соціальних мережах та на інших майданчиках.

100% коштів зі збору будуть передані Superhumans на встановлення протезів дорослим і дітям, які їх потребують. BlaBlaCar вже взяв на себе зобов'язання зробити внесок у розмірі 50 000 євро для Superhumans.

Кожен може приєднатись до збору.

Щоб зробити свій внесок, необхідно перейти на сторінку BlaBlaCar x Superhumans Center та перерахувати будь-яку суму.

Роман Мірошніченко, Генеральний директор BlaBlaCar в Україні: “BlaBlaCar - це глобальна спільнота людей, яких об’єднують подорожі, довіра одне до одного та цінності. Це спільнота, яка неодноразово демонструвала стійкість, а з початку повномасштабної війни ми об'єдналися, щоб допомагати українцям і Україні.

Такі ж цінності ми побачили в Superhumans Center і разом створили міжнародну фандрейзингову кампанію для українців, які потребують протезування. Наше завдання - розповісти якомога більшій кількості людей про те, що Україні потрібна допомога, і що кожен користувач BlaBlaCar з будь-якої країни світу може з екрану свого телефона повернути постраждалих людей до життя, на яке вони заслуговують”.

Ольга Руднєва, Генеральна директорка Superhumans Center: “Superhumans, як і BlaBlaCar - про людей, спільноту і цінності. Ми  будуємо спільноту superлюдей, які пережили досвід війни, втрати та болю, але попри все знайшли в собі сили відновитися та повернутися до нормального життя. Ми щасливі, що саме завдяки активній спільноті BlaBlaCar в нас з’явилася можливість створювати світ superлюдей разом. Дуже пишаємось тим, що до цього будуть долучені ще 15 країн, окрім України, і що наші superлюди зможуть одного разу сказати, що до їхнього відновлення дотична вся Європа”.


Оцените новость:
  • 0 оценок