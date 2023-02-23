BlaBlaCar та Superhumans Center оголосили про збір коштів на протезування

23 февраля 2023, 15:15

Після року повномасштабної війни Україна потребує допомоги більше ніж раніше. BlaBlaCar та Superhumans оголошують про партнерство та міжнародний збір коштів на протезування для українців, які постраждали від війни.

Мета – зібрати 250 000€ на протезування, реабілітацію та психологічну допомогу для українців, які втратили кінцівки.



Повномасштабна війна створила безпрецедентну гуманітарну кризу в Україні. Щодня сотні українців отримують травми, у тому числі травматичні ампутації. За даними Superhumans Center, приблизно 10 тисяч українців потребуватимуть протезування, реабілітації та психологічної підтримки.



Збір коштів у 16-ти країнах Європи



BlaBlaCar долучає до фандрейзингової кампанії європейську багатомільйонну спільноту з 16-ти країн Європи, серед яких:



Україна,

Польща,

Франція,

Іспанія,

Німеччина,

Італія,

Чехія,

Румунія,

Словаччина,

Угорщина,

Хорватія,

Великобританія,

Португалія,

Бельгія,

Нідерланди,

Сербія.



Сервіс розповість про збір своїй спільноті на сайті та в мобільному застосунку, а також в соціальних мережах та на інших майданчиках.



100% коштів зі збору будуть передані Superhumans на встановлення протезів дорослим і дітям, які їх потребують. BlaBlaCar вже взяв на себе зобов'язання зробити внесок у розмірі 50 000 євро для Superhumans.



Кожен може приєднатись до збору.



Щоб зробити свій внесок, необхідно перейти на сторінку BlaBlaCar x Superhumans Center та перерахувати будь-яку суму.



Роман Мірошніченко, Генеральний директор BlaBlaCar в Україні: “BlaBlaCar - це глобальна спільнота людей, яких об’єднують подорожі, довіра одне до одного та цінності. Це спільнота, яка неодноразово демонструвала стійкість, а з початку повномасштабної війни ми об'єдналися, щоб допомагати українцям і Україні.

Такі ж цінності ми побачили в Superhumans Center і разом створили міжнародну фандрейзингову кампанію для українців, які потребують протезування. Наше завдання - розповісти якомога більшій кількості людей про те, що Україні потрібна допомога, і що кожен користувач BlaBlaCar з будь-якої країни світу може з екрану свого телефона повернути постраждалих людей до життя, на яке вони заслуговують”.

Ольга Руднєва, Генеральна директорка Superhumans Center: “Superhumans, як і BlaBlaCar - про людей, спільноту і цінності. Ми будуємо спільноту superлюдей, які пережили досвід війни, втрати та болю, але попри все знайшли в собі сили відновитися та повернутися до нормального життя. Ми щасливі, що саме завдяки активній спільноті BlaBlaCar в нас з’явилася можливість створювати світ superлюдей разом. Дуже пишаємось тим, що до цього будуть долучені ще 15 країн, окрім України, і що наші superлюди зможуть одного разу сказати, що до їхнього відновлення дотична вся Європа”.