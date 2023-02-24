Рік мобільного фронту lifecell: підтримка абонентів й розбудова мережі

24 февраля 2023, 9:15

Мобільний оператор lifecell разом із усією Україною протистоїть збройній агресії рф. Команда оператора не припиняла працювати, підтримуючи безперервну роботу мережі та своїх абонентів, ремонтуючи обладнання та розбудовуючи телеком-інфраструктуру в регіонах, куди вимушено евакуювались українці.



Вже рік команда lifecell робить все можливе, щоб абоненти оператора мали мобільний зв'язок під час війни. Ще в перший місяць повномасштабного вторгнення команда lifecell ініціювала запуск в Україні національного роумінгу для абонентів всіх мобільних операторів. Завдяки цій послузі lifecell обслуговує в середньому 300-400 тис. абонентів інших операторів щодня.



Попри активні бойові дії й обстріли держави-агресора, щодня ремонтні бригади виїжджали на об’єкти, щоб оперативно лагодити зв'язок. За рік здійснено понад 80 тис. таких виїздів. За час війни нашими інженерами відновлено більше 670 км пошкоджених оптоволоконних ліній. На деокупованих територіях та поблизу зон активних бойових дій команда оператора майже щодня відновлювала і продовжує відновлювати пошкоджені базові станції.



З осені, коли ворог почав активні обстріли енергетичної інфраструктури, оператори зіткнулися з новим викликом – забезпечення автономної роботи базових станцій на більш тривалий час під час аварійних й екстрених відключень електропостачання. lifecell закупив сотні генераторів і тисячі сучасних Li-Ion акумуляторних батарей для того, щоб абоненти якомога довше могли залишатися на зв’язку.



Завдяки зусиллям команди мобільної мережі lifecell, за рік війни було збудовано 670 нових базових станцій, у першу чергу в тих регіонах, куди були змушені переїхати багато українців з південних та східних областей України. Протягом року 2096 базових станцій були модернізовані: збільшено ємність акумуляторів та розширено пропускну здатність, щоб якомога більше абонентів могли одночасно користуватися мобільним інтернетом й голосовими дзвінками. Загалом за рік війни lifecell повернув зв’язок у 338 населені пункти України, де мешкає понад 3,2 млн українців.



Для абонентів в Україні та за кордоном під час війни оператор надав мільйони хвилин та терабайти інтернету без додаткової плати, щоб вони мали зв'язок з близькими та рідними. Від початку повномасштабного вторгнення lifecell щодня нараховував своїм абонентам 2 ГБ на спілкування у месенджерах. За 9 місяців кожен абонент отримав близько 550 ГБ трафіку без додаткової плати, щоб мати можливість оперативно читати новини й спілкуватися з найдорожчими.

lifecell допомагав залишатися на зв’язку і українським абонентам за кордоном, в тому числі завдяки підтримці закордонних операторів. Так, завдяки акціям «Гігабайти без кордонів» у понад 30 країнах Європи та «Вхідні дзвінки без додаткової плати» у понад 10 країнах- понад 500 тис. абонентів отримали близько 20 млн ГБ та виговорили 10 млн хв.



Цінуючи роботу військових, медиків, волонтерів й працівників критичної інфраструктури, оператор нарахував понад 500 тис. спеціальних пакетів послуг (по 10 тис. ГБ мобільного інтернету, 10 тис. хвилин на дзвінки на будь-які номери в Україні та 10 тис. SMS). Комерційна вартість наданих пакетів послуг складає понад 300 млн грн.



Для абонентів, які пережили окупацію, lifecell нараховував пакети послуг без додаткової плати «Ми вільні», що містять 500 хв. на розмови і 10 ГБ мобільного інтернету. За рік повномасштабної війни нараховано понад 60 тис. таких пакетів послуг абонентам в деокупованих регіонах.



Щоб пришвидшити відновлення цифрової та телеком-інфраструктури України перерахував 40 млн грн для фонду UNITED24. Також зібрав та передав для ЗСУ обладнання на загальну суму понад 37 млн грн.