Нова пошта скасувала плату за переадресацію у межах міста

14 апреля 2023, 13:15

Щоб клієнти могли отримувати посилки там, де їм зручно, Нова пошта зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною.



Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет.



Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:

- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

- з адреси на адресу;

- з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром — 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.



Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі «Трекінг» або у відділенні.



Як скористатися переадресацією у мобільному додатку:

- зайдіть у розділ «Мої посилки» та оберіть відправлення, яке потрібно переадресувати;

- у рядку «Керування посилкою» виберіть послугу «Переадресування»;

- введіть дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу, а також дані одержувача;

- натисніть кнопку «Оформити заявку». Далі з'явиться новий номер експрес-накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.



Нагадуємо, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.