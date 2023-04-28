Huawei представляє F5G мережу преміумкласу для швидкого зростання провайдерів

28 апреля 2023, 9:45

Нещодавно Huawei провела свій Міжнародний саміт у сфері інтернет-послуг і оптичних мереж.

На ньому виступив Гу Юньбо (Gu Yunbo), президент оптичного підрозділу, Huawei Enterprise, з промовою «Повністю оптична мережа преміумкласу F5G: крок до епохи швидкого зростання». У ній він сфокусувався на тому, як преміальні повністю оптичні мережеві рішення Huawei на базі F5G можуть допомогти міжнародним інтернет-провайдерам досягти швидкого зростання.



Зокрема, Гу Юньбо сказав: «Huawei представляє F5G, повністю оптичне мережеве рішення преміумкласу. Воно включає сім підрішень B2H і три підрішення B2B і має на меті допомогти інтернет-провайдерам створювати стабільно дружні до користувача мережі та постійно зростати».



FTTR. Засноване на Huawei OptiXstar F30, FTTR-рішення підтримує максимальну швидкість Wi-Fi у 2 Гбіт/с та 17 точок доступу Wi-Fi. Воно також забезпечує 100% якісне покриття, безшовний роумінг і 128 одночасних підключень. На противагу FTTH, FTTR може стимулювати продажі гігабітних послуг і приносити дохід від розгортання мереж FTTR, професійних послуг та послуг «розумного дому».



Зрозумілі оптоволоконні DIY-інструменти. Huawei розробила перший у галузі легкий у використанні набір інструментів, який спрощує прокладання кабелів для домашнього підключення та є простішим у розгортанні, ніж мережеві кабелі. За допомогою цього набору користувачі можуть за 20 хвилин прокласти кабель в одній кімнаті, а на оснащення усієї квартири вони витратять не більше одного дня.



DQ ODN. Рішення Digital QuickODN забезпечує попереднє підключення та цифрові можливості. Кабелі та муфти QuickConnect можна підключати, не маючи жодних професійних навичок, а ODN можна встановлювати паралельно, сегмент за сегментом.



Загальнодоступний 10G PON. Універсальне рішення 10G PON від Huawei включає три підрішення: Flex-PON+, Wi-Fi 6+ та XGS-PON Bridge GW, допомагаючи клієнтам плавно переходити на 10G PON без зміни ODN або додавання нових сайтів. Рішення також готове до застосування у 50G PON у майбутньому.



FAN Sharing. Рішення FAN Sharing від Huawei дозволяє змінити оптовий режим з використання лише ODN-волокна до застосування всієї мережі доступу. Усі порти NMS, PON та ONT можна застосовувати для поширення. Технологія жорсткої ізоляції каналів гарантує, що сервіси від різних інтернет-провайдерів не впливають один на одного.



Huawei OptiX Alps-WDM. Huawei розробила рішення OptiX Alps-WDM, аби допомогти інтернет-провайдерам побудувати доступну та масштабовану мережу Metro WDM. Вона має такі переваги, як спрощена архітектура, надзвичайний користувацький досвід та оптимальна загальна вартість володіння. Alps стосується чотирьох концепцій: гнучкість (Agile), довготривала еволюція (Long-term evolution), об’єднання (Pooling) та спрощення (Simplified). Рішення може задовольнити вимоги інтернет-провайдерів щодо розвитку B2C, B2H та B2B-послуг.



Super 400G. Рішення Huawei 400G OTN підтримує різні сценарії використання, що вимагають, зокрема, надвисоких продуктивності, інтеграції та ємності. Воно також забезпечує оптимальну вартість передачі даних за біт, споживання енергії та відстань передачі в магістральних мережах і метро.



Серія рішень F5G для бізнесу, що забезпечують диференційовану конкурентоспроможність інтернет-провайдерів



Завдяки 30-річному досвіду технічних розробок Huawei створила серію рішень F5G для бізнесу, щоб надати інтернет-провайдерам диференційовану конкурентоспроможність.



DC OptiX. У сценаріях інтернет-підключення центрів обробки даних рішення Huawei DC OptiX і флагманський продукт OptiXtrans DC908 забезпечують надширокосмугові, спрощені й інтелектуальні повністю оптичні з’єднання між дата-центрами.



FTTO. У кампусних мережах великих і середніх підприємств рішення Huawei FTTO замінює мідні кабелі оптоволокном, а також Ethernet на пасивний оптичний LAN (POL). Це забезпечує великі переваги в передачі даних, мережевій архітектурі, експлуатації та техобслуговуванні.



FTTR-B. У невеликих кампусних мережах рішення Huawei FTTR-B повторно використовує оптичну розподільну мережу (ODN) інтернет-провайдера для розширення оптоволокна до кожного офісного приміщення, щоб досягти всеосяжного покриття у 2 Гбіт/с. Рішення підтримує 32 точки доступу Wi-Fi, 300 одночасних підключень і плавний роумінг протягом 50 мс.



"F" у F5G означає «фіксований» (Fixed), «оптоволокно» (Fiber) і «майбутнє» (Future).



Наприкінці свого виступу пан Гу зазначив, що в еру гігабітних мереж Huawei хоче і готова сприяти зростанню інтернет-провайдерів як за моделлю B2H, так і B2B, допомагаючи їм зробити величезний крок в еру швидкого зростання.