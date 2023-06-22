Ставки на спорт в Украине - как обыграть букмекера

22 июня 2023, 16:03

Мало просто любить спорт, чтобы заняться прибыльным беттингом. Для получения реальной выгоды недостаточно с детства смотреть определенный вид соревнований или матчи.

Даже если имеется пристрастие к кому-то из спортсменов или команде, то это даже отрицательно может сказаться на трезвом расчете при заключении пари с БК.

Нужно учитывать простые, но в то же время важные факторы, тогда по итогу ждет победа и выигрыш. Все клиенты букмекерских контор делают ставки на спорт https://stawki.bet/, чтобы выиграть и заработать. Но нужно подготовить себя к тому, что не все ставки проходные. Иногда приходится проигрывать. Для правильного заработка лучше понять, как перекрыть убыток последующими выигрышными ставками. И для этого потихоньку увеличивают свой банк.

Каждая БК стремится получить прибыль - если бы это был убыточный бизнес, то букмекеров бы просто не существовало. Но у клиентов БК точно такое же стремление. Так что следует вырабатывать в себе правильное восприятие беттинга и ставок на спорт. Не нужно огорчаться после негативного исхода. Это не должно выбивать беттора из колеи. Ставки - это своеобразная игра. Но подходить к ним необходимо со всей ответственностью.

Беттинг не имеет ничего общего с деятельностью казино. Ставки на спорт онлайн - это другое. Здесь тоже идет речь о ставках и выигрышах, но делать прогнозы в спорте сложнее, чем ставить на кон в онлайн-казино.

В случае разумного подхода к беттингу можно рассчитывать на следующие преимущества:

- контроль эмоций - откажитесь от необоснованных крупных ставок, получение прибыли возможно лишь после целого цикла ставок;

- чем выше опыт беттора, тем больше у него навыков по анализу и прогнозированию;

- для достижения успеха мало везения, рассчитывать на регулярный профит, придется научиться делать анализ и прогнозы, основываясь на фактах;

- положительный результат появляется после продолжительного анализа.

Новичкам рекомендуется следовать простому правилу: для ставок лучше выделить ту сумму, которую беттор может потерять безвозвратно. И это не принесет ему серьезных негативных последствий. Максимально допустимая ставка не должна превышать 10% от общего банка. Новички должны снизить планку вдвое. Белая полоса может внезапно закончиться - не следует рассчитывать на постоянную удачу. Это чревато крупным проигрышем. Онлайн ставки на спорт Украина дает возможность ставить любые - даже минимальные.

Букмекерские компании закладывают гарантированную прибыль в каждую из ставок. Она называется маржой. У разных БК разный размер маржи в процентном соотношении. И этот процент с самого начала закладывают в каждый коэффициент, что прямым образом повлияет на величину тех коэффициентов, которые предлагают. Следует выбирать компании с низким уровнем маржи, чтобы сделать ставку.

Не все знают о том, что на результат оказывает влияние и время заключения пари. Здесь нужно включать самоконтроль - это отличает профессиональных бетторов от новичков. Согласно статистике наиболее удачные ставки делают бетторы в первой половине дня. Ведь по мере приближения ночи уровень самоконтроля снижается, так что желательно давать себе отдых и не терпеть убытков от заключения невыгодных пари. К сожалению, лайвы проходят после обеда. При этом лучше как можно больше сконцентрироваться, отдохнуть и только после этого начинать делать ставки. От этого зависит итог.

Если не научиться работать с информацией, стабильного заработка от беттинга можно не ждать. Бетторам приходится обрабатывать крупные объемы информации по ходу дела. Также они добывают инсайдерскую информацию, сопоставляют факты, учитывают каждый нюанс. Поэтому ставки на спорт прогнозы работают, принося выгоду. Все эти факторы являются основой прибыльного беттинга.

Мало верить в победу любимой команды или кого-то из конкретных спортсменов. Фавориты не начнут побеждать от того, что кто-то в них верит или поставил на них деньги. Здесь берется во внимание мотивация игрока, опыт его тренера, сколько участников команды травмированы.

Букмекерская контора обладает математическим преимуществом. Профессионалы дистанционно проводят оценку лучше, чем сотрудники БК, но для этого они должны приобрести ценный опыт для заключения пари и извлечения выгоды, разработать стратегию. Чем больше разработано своих схем, тем лучше. Но от общедоступных отказываться также не обязательно.

Лишь в том случае, когда беттор неотрывно следит за календарем, может сработать система Против фаворита. Эти ставки выявляются сложно, но они вполне реальны. Выбираются встречи топовых клубов, когда проходит Лига чемпионов. И у этих соревнований более высокая ценность, нежели у национального чемпионата. В этом и заключается финансовая выгода. Каждая букмекерская контора ставки на спорт принимает до определенного момента и об этом не стоит забывать. Иначе можно остаться в пролете.