lifecell запускає новий напрямок співпраці з бізнесом

Мобільний оператор lifecell запрошує партнерів до співпраці в межах нового B2B-напрямку «Лідогенерація», яка дозволить отримувати додатковий дохід компаніям-партнерам з мінімумом операційних зусиль.
Лідогенерація – це просте та взаємовигідне B2B-партнерство із залучення нових замовників, яке дозволяє компанії-партнеру заробляти більше, комплексно вирішуючи потреби клієнтів. Для цього партнеру не потрібні додаткові ресурси й час, співпраця реалізується на базі основної діяльності компанії.
Потенційними партнерами lifecell в «Лідогенерації» можуть стати компанії, які мають свої власні В2В-продукти, переважно, але не обов’язково суміжні з телекомом, та напрацьовану партнерську мережу. Найбільш вдалим таке партнерство може стати для маркетингових агентств, компаній, які реалізують віртуальні АТС, рішення для колцентрів та СRM-системи, а також для підприємств, діяльність яких спеціалізується на інтеграції сервісів або продуктів для B2B.
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