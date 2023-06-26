26 июня 2023, 9:45

lifecell запускає новий напрямок співпраці з бізнесом

Мобільний оператор lifecell запрошує партнерів до співпраці в межах нового B2B-напрямку «Лідогенерація», яка дозволить отримувати додатковий дохід компаніям-партнерам з мінімумом операційних зусиль.



Лідогенерація – це просте та взаємовигідне B2B-партнерство із залучення нових замовників, яке дозволяє компанії-партнеру заробляти більше, комплексно вирішуючи потреби клієнтів. Для цього партнеру не потрібні додаткові ресурси й час, співпраця реалізується на базі основної діяльності компанії.



Потенційними партнерами lifecell в «Лідогенерації» можуть стати компанії, які мають свої власні В2В-продукти, переважно, але не обов’язково суміжні з телекомом, та напрацьовану партнерську мережу. Найбільш вдалим таке партнерство може стати для маркетингових агентств, компаній, які реалізують віртуальні АТС, рішення для колцентрів та СRM-системи, а також для підприємств, діяльність яких спеціалізується на інтеграції сервісів або продуктів для B2B.

