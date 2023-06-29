Київстар забезпечує бомбосховища безоплатним "Домашнім інтернетом"

«Домашній інтернет» від Київстар продовжує активно співпрацювати з громадами, ОСББ і просто небайдужими мешканцями та безоплатно підключати Wi-Fi в їхніх бомбосховищах чи укриттях.
Телеком оператор розпочав цю ініціативу з перших днів повномасштабної війни. За цей час до безкоштовного інтернету було підключено понад 1460 укриттів по всій країні, а витрати на цей проєкт перевищили 690 тис. грн. Компанія наголошує на необхідності користуватись укриттями під час повітряних тривог та докладає зусиль, щоб громадяни знаходились там, залишаючись на зв’язку з близькими, та були в курсі подій.
Аби подати заявку на підключення бомбосховища чи укриття до інтернету, потрібно звернутись із запитом на електрону адресу wifi@kyivstar.net, зазначивши свої контакти й адресу підключення. Технічний спеціаліст компанії оперативно надасть зворотній зв'язок щодо можливості підключення та часу, який необхідний для виконання запиту.
Окрім цього, «Домашній інтернет» від Київстар продовжує підключати модульні містечка для переселенців і також готовий до співпраці із забудовниками. Послуга підключення є безоплатною для всіх мешканців модульних містечок. Наразі інтернет підключений уже в 1184 модульних будиночках.
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