Samsung A54: ТОП за свої гроші

18 июля 2023, 14:25

Samsung — популярний бренд, який прославився створенням техніки, побутової та електронних девайсів. Смартфони із середнього цінового сегмента стали найчастішим вибором покупців. Samsung A54 має усі необхідні характеристики для того, щоб стати фаворитом: чудовий і привабливий дизайн, конструкція преміальна та компактна, автономність, об’ємний акумулятор та якісна камера, яка дозволяє робити чіткі професійні знімки. Модель продається найбільше, оскільки вона співвідноситься як ціна/якість. Характеризується високою продуктивністю.

Samsung робить ставки на впізнаваність, тому радикальних змін ніколи не впроваджує. Замість цього маленькими кроками робить смартфони ще більш ефективними та якісними. Новий Samsung A54 може бути цікавим девайсом, завдяки таким характерним особливостям:

оперативна пам’ять — 8 Гб;

Exynos 1380 чипсет більш економічний, ніж у попередників;

покращений дисплей працює на вищих частотах;

202 г ваги — легкий та компактний корпус, проте він доволі міцний.

Задня панель на відміну від попередників, блищить, тому користувачі можуть почати сумувати за матовими поверхнями. Проте наразі це виглядає більш стильно та виразно. Крафтові кольори дійсно вражають та виглядають дуже яскраво в реальності як і на фото. Samsung A54 був збільшений у показниках ширини та зменшений у висоті — це, до речі, було правильним рішенням, оскільки такий формат є зручним для багатьох користувачів і говорить про практичність.

Дисплей більш читабельний, а картинка яскравіша. В моделі Samsung A54 вже запроваджена функція розпізнавання обличчя і це є безперечним плюсом. Але це не все методи ідентифікації. Класичний відбиток пальця, паролі та коди — все це залишається незмінним та надійним. А використання декількох методів дозволяє значно пришвидшити цей процес та робить його більш зручним, проте не менш безпечним.

Пристрої даного сегмента ціни не всі можуть хвалитися таким глибоким та просторовим звучанням як це робить Samsung A54. Якісні стереодинаміки, достатня гучність та об’єм звуку — все це дійсно сподобається користувачам та поціновувача музики. Цих звукових характеристик вистачить для перегляду фільмів та відео. До речі, якість картинки дозволяє робити це зі справжнім комфортом. Придбати можна через інтернет-магазин SamsungShop.