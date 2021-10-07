Близится выход смартфона Oppo A54s с ёмкой батареей по цене от €200

7 октября 2021, 13:15

В марте нынешнего года китайская компания Oppo анонсировала смартфон среднего уровня A54. Как теперь сообщают сетевые источники, в скором времени дебютирует улучшенная версия этого аппарата под названием Oppo A54s.

Коротко напомним ключевые характеристики модели Oppo A54, которая показана на изображениях. Это 6,5-дюймовый дисплей формата HD+ (1600 × 720 точек), процессор MediaTek Helio P35, 4 Гбайт оперативной памяти и тройная камера в конфигурации 13 + 2 + 2 млн пикселей. Фронтальная камера может создавать 16-мегапиксельные изображения.



Версия Oppo A54s, как сообщается, получит более производительный процессор. Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт, вместимость встроенного флеш-накопителя — 128 Гбайт. По всей видимости, будет предусмотрен слот для карты microSD.



Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея — ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. У прародителя устройство унаследует 6,5-дюймовый экран стандарта HD+. В тыльной части расположится тройная камера, но её конфигурация пока не раскрывается.



Новинка будет предлагаться в цветовых исполнениях Pearl Blue (синий) и Crystal Black (чёрный). Цена составит от 200 до 250 евро.

(С) 3dnews.