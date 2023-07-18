РФ сокращает, а Иран увеличивает свои военные объекты в Сирии

Согласно исследовательскому институту «Jusoor», связанному с сирийской оппозицией, наибольшее количество военных объектов в Сирии принадлежат РФ и Ирану.
Сообщается, что Исламская республика (вместе с Хизбаллой) имеет больше всего объектов в арабской стране - 570, в прошлом году их было 469. РФ имеет 105 объектов, что сравнительно меньше чем в 2022 г. - 132.
Институт отмечает, что Россия впервые с 2015 г. резко сократила вовлеченность в боевые действия на сирийской территории с момента вторжения в Украину: «Несмотря на это, степень влияния Москвы в Сирии не уменьшилась».
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