20 июля 2023, 10:45

США оголосять про черговий пакет військової допомоги цього тижня, — CNN

За даними джерел каналу, він включатиме боєприпаси для систем NASAMS, Patriot і ракетних установок HIMARS.



Пакет також міститиме більше артилерійських боєприпасів, про дефіцит яких попереджають офіційні особи, особливо з огляду на ймовірність тривалого українського контрнаступу, який виснажить поточні запаси.



Крім того, пакет включає протитанкову та протитанкову зброю, таку як Javelin і ракети TOW, повідомили чиновники.



Чиновники попередили канал, що пакет ще не завершений і може бути змінений.

