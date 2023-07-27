Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

Как сообщает Irish Times, ей было 56 лет. Причина смерти не раскрывается.
О’Коннор прославилась во всем мире в 1990 году благодаря кавер-версии песни Nothing Compares 2 U, написанной американским певцом Принсом.
Певица выпустила 10 студийных альбомов, а ее песню Nothing Compares 2 U назвали мировым синглом номер один в 1990 году по версии Billboard Music Awards.
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