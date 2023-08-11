Новий тарифний план "Масштабуйтесь" від Київстар

11 августа 2023, 13:45

За останніх понад півтора роки потреба українців у послугах зв’язку суттєво зросла. Це стосується не лише послуг мобільного зв'язку, а й інтернету – як мобільного, так і фіксованого.

Адже саме такі послуги дозволяють зберігати гнучкість і безперебійність у роботі та щоденному житті. Київстар йде назустріч таким запитам своїх абонентів і пропонує тарифні плани, які за наповненням і додатковими можливостями відповідають їхнім потребам.

Так, з 10.08.2023 корпоративні абоненти Київстар отримують можливість підключити послугу фіксованого інтернету для бізнесу (FTTB) за новим тарифним планом «Масштабуйтесь» за 300 грн/міс. Його переваги – безлімітний обсяг трафіку та збільшена швидкість до 100 Мбіт/сек. У вартість тарифу також включено акційний пакет «Додайте промо» за 5 грн, який дозволяє робити SMS-розсилки з платформи ADWISOR на пільгових умовах.

Пакет розсилки SMS надає можливість відправляти повідомлення на аудиторію потенційних клієнтів, яку можна обрати на основі параметрів Big Data. Кількість SMS динамічна та залежить від обраної категорії параметрів. Загальна вартість розсилки не має перевищувати 625 грн. SMS в пакеті розсилки нараховуються щомісячно протягом 12 місяців з дати підключення.

Нагадаємо, що платформа ADWISOR – це сервіс на основі Big Data від Київстар, який надає можливість компаніям власноруч без допомоги фахівців налаштувати персоналізовану розсилку, використовуючи для підбору цільової аудиторії понад 40 параметрів. Зокрема таких, як тип гаджета, стать, вік, стиль життя, інтереси, геолокація, подорожі по Україні та за кордоном тощо. Ця платформа має зручний інтерфейс, шаблони аудиторій та детальну статистику для аналізу. Повідомлення надсилаються тільки абонентам Київстар, які погодилися отримувати рекламні пропозиції від партнерів оператора за програмою «Мої знижки».