lifecell запустив платформу телеком-взаємодопомоги

22 августа 2023, 12:15

Компанія lifecell запустила платформу «Подвійно Добродійно», де абоненти всіх операторів можуть придбати гігабайти, хвилини та SMS для тих, хто зараз не має можливості поповнити рахунок.

Водночас lifecell подвоює обсяг «підвішених» послуг.



«Подвійно Добродійно» – це платформа взаємодопомоги, що дозволяє сплачувати за гігабайти, хвилини та SMS для тих, хто цього потребує, а також отримувати допомогу.

У межах ініціативи «Подвійно Добродійно» абоненти будь-якого оператора можуть придбати та «підвісити» послуги на дошку допомоги, а lifecell їх подвоїть і нарахує вдвічі більший обсяг або збільшить період дії пропозиції. Наприклад, ви розмістили на дошці допомоги 5 ГБ – lifecell подвоює цю допомогу та нараховує отримувачу 10 ГБ.



«Понад 500 днів повномасштабної війни на території України показали гостру потребу кожної людини мати зв’язок і доступ до інформації. Протягом усього цього важкого часу ми допомагаємо нашим абонентам бути на зв'язку – нараховуємо пакети послуг, відновлюємо покриття на звільнених територіях та допомагаємо військовим. Зараз ми запрошуємо всіх свідомих українців долучитися до ініціативи «Подвійно Добродійно» і допомогти тим людям, які не мають можливості поповнити свій мобільний рахунок. А ми як оператор подвоїмо цю допомогу», – зазначив Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.



Для того щоб приєднатися до ініціативи «Подвійно Добродійно», потрібно перейти за посиланням або скористатися USSD-меню *898#, обрати опцію «Допомогти» або «Отримати допомогу» та вибрати пропозицію.



Щоб надати допомогу, абонент у відповідному розділі має вибрати один із запропонованих пакетів послуг та сплатити його вартість з мобільного рахунку або банківською картою. Подвоєний пакет з’явиться в розділі «Отримати допомогу». Якщо під час купівлі пропозиції ви залишите свій номер телефону, то після того як вашу допомогу отримає інший абонент, вам надійде SMS-підтвердження.



Щоб отримати допомогу, потрібно зайти у відповідний розділ та обрати один з «підвішених» пакетів послуг. Допомогу можуть отримати абоненти lifecell, на рахунку яких менше 50 грн, однак не частіше, ніж двічі протягом 28 днів.