Бельгія планує передати Україні заморожені активи РФ на суму 100 млрд євро

12 сентября 2023, 13:15

«Нагадаю, що Бельгія є найбільшим утримувачем у світі російських заморожених активів. Мова йде про суму, більше, ніж 100 млрд євро, які там заморожені і очікують, щоб ми юридично оформили їх конфіскацію і направили на компенсації», розповів Малюська.