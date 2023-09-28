Новая геймерская мышь SVEN RX-G840

28 сентября 2023, 14:45

Настоящий киберспортсмен ценит в игровой мыши три вещи: комфорт использования, точность позиционирования курсора и прочность конструкции.



Все это есть в SVEN RX-G840. Удобный корпус манипулятора с отличной эргономикой позволит чувствовать себя уверенно даже во время длительных игровых сессий, а покрытие софт-тач обеспечит приятные тактильные ощущения и надежный хват. Разрешающая способность оптического сенсора настраивается в широких пределах от 200 до 7200 DPI — свое значение найдется для любого игрового жанра и разрешения монитора, а также для рабочих задач или учебы.

Переключение DPI осуществляется без отрыва от работы или игры с помощью специальной кнопки — пользователь всегда имеет возможность перейти к максимально эффективному сочетанию скорости перемещения и точности позиционирования указателя. Всего кнопок пять, плюс нажимаемое колесо прокрутки. Часть из них можно программировать, в том числе — запускать их нажатием созданные заранее макросы, что серьезно расширяет возможности геймера внутри игрового процесса.



Также предусмотрены боковые кнопки навигации, которые пригодятся не только во время игры, но и при серфинге в интернете или работе в офисных приложениях. При этом все настройки можно сохранить прямо во встроенную память устройства и иметь к ним доступ при переходе на другой ПК — ваши макросы будут с вами даже во время игры где-нибудь в клубе или у друзей.



Внешний вид мыши впечатляет не меньше, чем ее технические характеристики — свой вклад в это вносят и плавные контуры корпуса, и кабель в тканевой оплетке, также предотвращающей его запутывание и повреждение… Но самая эффектная часть ее внешнего вида — это, конечно, настраиваемая RGB-подсветка с поддержкой 16,8 млн цветов. SVEN RX-G840 добавит не только комфорта в процесс эксплуатации, но и ярких красок в оформление рабочего или игрового места.



Это устройство из тех, которые лучше один раз увидеть, а еще лучше — попробовать в работе. К счастью, сделать это очень просто — модель уже ждет своих покупателей на полках магазинов электроники и бытовой техники. Приятным сюрпризом станет то, что, оснастив RX-G840 всеми необходимыми киберспортсменам функциями, разработчики из SVEN не забыли сделать ее доступной для широкого круга пользователей — цена удивляет, но исключительно приятно.