19 октября 2023, 10:15

Працюємо над запуском 5G в Україні, - Мінцифри

«Підписали меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії. Домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету», - повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Латвія - одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G.

