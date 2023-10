27 октября 2023, 15:45

В ее создании участвовал искуственный интелект.

2 ноября состоится релиз сингла Now and Then, в записи которого участвовали все четверо музыкантов The Beatles. Как сообщила BBC, песня основана на демо-записи Джона Леннона 1970-х годов. Работу над ней Пол Маккартни и Ринго Старр завершили в прошлом году.



В создании синга использовался искусственный интеллект – для "очистки" вокала Леннона, записанного на старой кассете.