Київстар у 3 кв 2023 року збільшив покриття 4G

21 ноября 2023, 14:22

Національний телеком оператор продовжує збільшувати покриття мережі LTE і розвивати цифрові послуги.

У 3 кв 2023 компанія побудувала 600 нових базових станцій 4G і модернізувала ще майже 1500 базових станцій для покращення зв`язку та інтернету.



За 9 місяців 2023 року капітальні витрати Київстар перевищили 3,7 млрд грн. Завдяки цьому понад 99% мережі зв`язку на підконтрольній Україні території працює у звичному режимі. У планах компанії – інвестувати у розвиток і відбудову телеком мережі, а також у розвиток в Україні нових технологій зв`язку 600 млн USD протягом найближчих трьох років.

Команда Київстару в 3 кв 2023 року побудувала ще 600 нових базових станцій 4G, а також модернізувала майже 1,5 тисячі базових станцій мобільного зв’язку, а також підключила до мережі 4G ще 54 населені пункти. Наразі зв’язок 4G від Київстару доступний для 94,7% населення на підконтрольній Україні території.



Абоненти телеком оператора збільшили використання послуг мобільного інтернету. Обсяги мегабайтів на абонента в 3 кв 2023 зросли на 17,7% у порівнянні з 3 кв 2022. Це стало можливим завдяки розвитку мережі 4G, а також запропонованим компанією тарифам з великою кількістю мегабайтів. Кількість користувачів послуг 4G збільшилась на 13,1% у порівнянні з 3 кв 2022 р до 13,7 млн абонентів.



Загальна кількість абонентів у 3 кв 2023 року зменшилась на 1,1% у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни, а також тимчасова окупація ряду населених пунктів.



Київстар розвиває сервіси, які допомагають українцям долати складнощі війни. Це цифрові послуги для онлайн-освіти, турботи про здоров’я, дозвілля, послуги цифрового телебачення Київстар TV, та інші. У 3 кв 2023 р кількість абонентів які користуються мультисервісними послугами телеком оператора зросла на 21,4%.



У 3 кв 2023 р Київстар продовжив реалізацію благодійних проєктів, щоб допомагати абонентам, країні, суспільству долати складнощі військового часу. Так, компанія реалізує проєкт «Нам тут жити», мета якого – очищення території України від вибухонебезпечних предметів. Завдяки сервісам компанії, для реалізації проєкту вдалося зібрати 120 млн грн, а внесок Київстар в цей проєкт у 3 кв 2023 р перевищив 20 млн грн.



У 3 кв 2023 року Київстар сплатив до державного бюджету України понад 2,775 млрд грн податків та зборів, а за 9 місяців 2023 року сума сплачених податків і зборів перевищила 8,2 млрд грн.

