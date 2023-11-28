З Києва до Будапешта та Відня запускають новий маршрут, — "Укрзалізниця"

28 ноября 2023, 9:45

З 10 грудня розпочне курсування поїзд зі столиці до Відня та назад.

Відправлення з Києва поїздом №745 щодня о 16:38, на вокзалі станції Чоп пасажири пройдуть прикордонно-митні операції та пересядуть у поїзд №367, що відправлятиметься о 08:23 та прибуватиме до головного вокзалу Відня о 17:20.



На зворотному шляху поїзд №143 Відень — Чоп відправлятиметься зі столиці Австрії о 10:42 і о 20:59 прибуватиме до Чопа. Після проходження прикордонно-митних операцій пасажири пересідають у поїзд №367, що відправиться з Чопа о 23:24 та прибуде до Києва о 13:12.