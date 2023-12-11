В Европе растет тревога по поводу ослабления вооруженных сил и пустых арсеналов

11 декабря 2023, 17:55

Британские вооруженные силы имеют всего около 150 готовых к использованию танков и, возможно, дюжину исправных артиллерийских орудий дальнего действия, утверждает издание.

Франция имеет менее 90 тяжелых артиллерийских орудий, что эквивалентно тому, что россия теряет примерно каждый месяц на поле боя в Украине. У Дании нет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем ПВО. У немецкой армии боеприпасов хватит на два дня боя, утверждают журналисты.



Издание отмечает, что в течение десятилетий, прошедших после окончания холодной войны, правительства всего Запада терпимо относились к ослабленным европейским армиям благодаря поддержке США. "Но тревога возрастает по мере того, как Америка переходит к более изоляционистской позиции, а также по мере того, как после почти двух лет кровавых боев в Украине вновь появляется понимание потенциальной угрозы Европе со стороны россии", — говорится в материале.