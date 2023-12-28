28 декабря 2023, 9:45

МВФ: Важно, чтобы средства от доноров поступали в Украину вовремя

Отвечая на вопрос "Голоса Америки", какие именно сроки будут своевременными для Украины, директор Европейского департамента МВФ Альфред Кэммер сказал: "Безусловно, мы ожидаем, что донорская поддержка поступит в первом квартале".



По его словам, в конце 2023 года украинские власти приняли меры по обеспечению буферов ликвидности.



"Они также очень внимательно следят за выполнением бюджета в первые несколько месяцев, чтобы избежать проблем в случае, если средства доноров задержатся", — добавил он.

