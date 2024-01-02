lifecell продовжує акції для абонентів-роумерів у 2024 році

2 января 2024, 10:45

Мобільний оператор lifecell продовжує дію акцій «Гігабайти без кордонів» та «Хвилини для України» до кінця травня 2024 року.

Абоненти-роумери lifecell зможуть надалі використовувати пакетні гігабайти та хвилини за кордоном у низці країн за умови оплаченого пакета послуг.



Оператор lifecell дбає про своїх абонентів, які були змушені виїхати за кордон через війну, та продовжує дію акцій у роумінгу до 31 травня 2024 року. Завдяки пропозиціям «Гігабайти без кордонів» та «Хвилини для України», українці можуть і надалі користуватися швидкісним мобільним інтернетом та здійснювати дзвінки без додаткової плати у роумінгу, сплачуючи лише свій звичайний пакет послуг. Щомісяця акціями для роумерів користуються близько 400 тисяч абонентів lifecell.