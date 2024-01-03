Шольц може достроково піти у відставку цього року

Усе через низький рівень підтримки та скандал через шахрайську схему, яку провернули, коли він був міністром економіки.
На місце Шольца може прийти нинішній міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно закликав країни НАТО готуватися до війни з Росією.
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