MSI на CES-2024: первая в мире игровая консоль с процессором Core Ultra

16 января 2024, 13:45

Компания MSI – ведущий разработчик производительных устройств, сочетающих в себе эстетику, новейшие технологии на базе искусственного интеллекта и передовые комплектующие.

В 2024 году компания MSI представила новинку – первую портативную игровую консоль Claw на базе процессора Intel Core Ultra.Благодаря встроенной графике ARC, насчитывающей до 8-ми Xe-ядер и поддерживающей ИИ-масштабирование XeSS, консоль Claw обеспечивает комфортные условия для AAA-игр. Эффективная система охлаждения HyperFlow, аккумулятор емкостью 53 Вт·ч и интерфейс Thunderbolt 4 выводят консоль Claw на новый уровень функциональности и производительности.Чип Core Ultra – это новая архитектура, поддержка искусственного интеллекта и революционная встроенная графика ARC, насчитывающая до 8-ми ядер Xe. Такая конфигурация вдвое превосходит чипы по графической производительности предыдущего поколения. В сочетании с ИИ-масштабированием XeSS графический процессор ARC предлагает комфортную частоту кадров в разрешении 1080p при средних настройках качества изображения.Кроме того, Core Ultra отлично подходит для видеостриминга, поскольку включает в себя модуль обработки медиаконтента с поддержкой современных кодеков, в том числе AV1, H.265 и VP9.MSI Claw – прорыв в сегменте портативных игровых устройств. Благодаря процессору Intel Core Ultra и технологии Intel XeSS консоль обеспечивает высокую частоту кадров и иммерсивное изображение даже в ресурсоемких AAA-играх. За стабильную работу устройства под нагрузками отвечает эксклюзивная система охлаждения Cooler Boost HyperFlow с двумя вентиляторами, тепловыми трубками и оптимизированной схемой воздушных потоков.Claw оснащается аккумулятором высокой емкости – 53 Вт·ч, который обеспечивает два часа автономной работы под полной нагрузкой. В качестве программной оболочки используется MSI Center M: пользователь получает быстрый доступ ко всем ключевым функциям и настройкам, в том числе к запуску игр с разных платформ. Claw поддерживает MSI App Player, что позволяет запускать не только Windows-приложения, но и мобильные игры для Android.Эргономичный корпус Claw удобно ляжет в руки разного размера, а 7-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full-HD и частотой обновления 120 Гц обеспечит не только красивую картинку, но и комфортное взаимодействие с устройством.Таким образом, передовые технологии, эргономичная конструкция и высокая производительность делают консоль Claw беспрецедентной новинкой в сегменте портативного гейминга.