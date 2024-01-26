lifecell за час великої війни побудував, модернізував і відновив близько 6500 БС

26 января 2024, 12:45

Від початку великої війни lifecell розширив 4G-покриття ще у 2342 населених пунктах з населенням майже 2 млн людей.

Команда мобільного оператора побудувала й модернізувала загалом 5466 базових станцій по всій Україні і понад 1000 відновила після руйнувань.



Від початку повномасштабного вторгнення команда lifecell продовжувала будувати нові базові станції, модернізувати й розширювати ємність на існуючих. Найбільше було побудовано за цей час в Київській, Чернівецькій, Волинській, Івано-Франківській і Львівській областях – в тих частинах країни, куди вимушено переїхала значна частина українців, рятуючись від війни.



Попри постійну загрозу обстрілів з боку рф, оператор також продовжував розбудовувати мережу в Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Сумській і Запорізькій областях.