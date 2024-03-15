15 марта 2024, 15:15

Дніпро увійшов до ТОП-3 облцентрів, які витрачають найбільше коштів на оборону

За минулий рік Хмельницький на потреби сил оборони спрямував 1,6 млрд грн, що становить 8,3% від спільних витрат усіх обласних центрів (19,5 млрд грн).


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