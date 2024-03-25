25 марта 2024, 15:15

lifecell оголошує результати четвертого кварталу та 2023 року в цілому

Оператор lifecell підсумовує фінансові та операційні результати діяльності за четвертий квартал 2023 року та весь рік у цілому.



Компанія демонструє зростання фінансових показників – річний дохід від звичайної діяльності збільшився на 24.4%, скоригована EBITDA – на 25.0% на річній основі. Також 3-місячна активна база lifecell зросла до 9.9 мільйонів абонентів.



ДОХІД ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: У 2023 році дохід lifecell збільшився на 24.4% за рік – до 11,712.1 млн грн (проти 9,411.7 млн грн у 2022 році). У четвертому кварталі 2023 року дохід оператора збільшився на 20.5% – до 3,140.4 млн грн (проти 2,606.8 млн грн у четвертому кварталі 2022 року). Таке збільшення доходу

